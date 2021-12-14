Не бустерная. В Минздраве рассказали, кто и когда сможет получить третью дозу COVID-вакцины

В Украине официально разрешили проводить третью дополнительную прививку от коронавируса. Тем не менее, получить ее сможет лишь отдельная категория граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.
Так, дополнительную дозу вакцины будут вводить, если у человека есть для этого медицинские показания. Для этого нужно иметь направление от семейного или профильного врача. Речь идет о людях:
Третью дозу будут вводить через 28-90 дней после второй дозы, независимо от типа вакцины. Вместе с тем, в Минздраве отмечают, что дополнительную дозу можно получить той вакциной, которой было введено две предыдущие дозы.
Вакцинацию можно сделать в ближайшем пункте прививки. А вот действие сертификата о вакцинации даже после третьей дозы продлевать не будут, документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.
Как отмечали в Минздраве третья доза не является бустерной и сейчас будет вводиться только указанной категории граждан.
Напомним, вчера глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ, в соответствии с которым некоторым гражданам Украины разрешается вводить третью прививку от коронавируса.
Бустерную же дозу, которую уже начали вводить некоторые страны, в Украине пока не ввели. Отметим, в частности бустерную дозу вводят в США и европейских странах и уже после данной дозы считается, что человек прошел полный курс вакцинации. В Украине же полным курсом считается получение двух доз вакцины.