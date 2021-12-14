Не бустерна. У МОЗ розповіли, хто та коли зможе отримати третю дозу COVID-вакцини

Так, додаткову дозу вакцини вводитимуть, якщо у людини є для цього медичні покази. Для цього потрібно мати направлення від сімейного чи профільного лікаря. Йдеться про людей:

з ВІЛ,

з онкологією,

після трансплантації органів,

тих, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію,

пацієнтів із низкою інших імунодефіцитних станів.

Третю дозу вводитимуть через 28-90 днів після другої дози, незалежно від типу вакцини. Разом з тим, у МОЗ наголошують, що додаткову дозу можна отримати тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Вакцинацію можна зробити у найближчому пункті щеплення. А от дія сертифікату про вакцинацію навіть після третьої дози продовжуватися не буде, документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

Як зазначали у МОЗ третя доза не є бустерною та наразі вводитиметься лише зазначеній категорії громадян.