Бустерную прививку от COVID можно сделать на 18 вокзалах Украины: в каких городах

Бустерную прививку от коронавируса, помимо традиционных пунктов и центров вакцинации, теперь можно сделать и на железнодорожных вокзалах. В частности, такую прививку делают на вокзалах в 18 городах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Бустерную дозу можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины. Это вокзалы таких городов:
Бустерная доза или ревакцинация - это в большинстве случаев третья прививка, которая делается для усиления иммунитета против COVID-19. В то же время есть важное отличие от дополнительной дозы, поскольку бустерная вводится минимум через шесть месяцев после полного курса вакцинации.
На сегодня бустерную вакцинацию могут пройти украинцы старше 18 лет, у которых после второй прививки прошло не менее полугода.
Для бустерной дозы предпочтение предоставляется м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек ранее.
На основе бустерной дозы будет сформирован новый "зеленый" сертификат, который будет действителен 270 дней. Кроме того, сертификат, который формируется после полного курса вакцинации (двух доз), тоже теперь действует 270 дней вместо 365.
Отметим, таким образом, Украина синхронизировала свои правила выдачи сертификатов о вакцинации с европейскими.