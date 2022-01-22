Бустерную прививку от COVID можно сделать на 18 вокзалах Украины: в каких городах

В каких городах можно сделать бустер прямо на вокзале

Бустерную дозу можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины. Это вокзалы таких городов:

Киев - ежедневно с 08:00 до 23:00

- ежедневно с 08:00 до 23:00 Днепр - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00;

- с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00; Львов - ежедневно с 15:00 до 18:00;

- ежедневно с 15:00 до 18:00; Одесса - с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья;

- с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья; Винница - ежедневно 09:00 до 14:00;

- ежедневно 09:00 до 14:00; Запорожье - ежедневно с 08:00 до 20:00;

- ежедневно с 08:00 до 20:00; Николаев - с 11:00 до 16:00 по четным дням;

- с 11:00 до 16:00 по четным дням; Сумы - вторник и четверг с 12:00 до 15:00;

- вторник и четверг с 12:00 до 15:00; Полтава - с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00;

- с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00; Ровно - ежедневно с 09:00 до 14:00;

- ежедневно с 09:00 до 14:00; Хмельницкий - ежедневно с 10:00 до 16:00;

- ежедневно с 10:00 до 16:00; Кривой Рог - вторник с 08:00 до 12:00;

- вторник с 08:00 до 12:00; Коростень - с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья;

- с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья; Каменское - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00;

- с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00; Конотоп - вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00;

- вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00; Коломыя - пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 - 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 - 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00;

- пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 - 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 - 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00; Ковель - ежедневно с 10:00 до 18:00;

- ежедневно с 10:00 до 18:00; Шепетовка - с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.

Что такое бустерная доза

Бустерная доза или ревакцинация - это в большинстве случаев третья прививка, которая делается для усиления иммунитета против COVID-19. В то же время есть важное отличие от дополнительной дозы, поскольку бустерная вводится минимум через шесть месяцев после полного курса вакцинации.

Кто уже может пройти ревакцинацию

На сегодня бустерную вакцинацию могут пройти украинцы старше 18 лет, у которых после второй прививки прошло не менее полугода.

Вакцина для бустерной дозы

Для бустерной дозы предпочтение предоставляется м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек ранее.

Что будет с сертификатом вакцинации

На основе бустерной дозы будет сформирован новый "зеленый" сертификат, который будет действителен 270 дней. Кроме того, сертификат, который формируется после полного курса вакцинации (двух доз), тоже теперь действует 270 дней вместо 365.

Отметим, таким образом, Украина синхронизировала свои правила выдачи сертификатов о вакцинации с европейскими.