Бустерне щеплення від COVID можна зробити на 18 вокзалах України: в яких містах

У яких містах можна зробити бустер прямо на вокзалі

Бустерну дозу можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України. Це вокзали таких міст:

Київ - щодня з 08:00 до 23:00

- щодня з 08:00 до 23:00 Дніпро - з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00;

- з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00; Львів - щодня з 15:00 до 18:00;

- щодня з 15:00 до 18:00; Одеса - з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;

- з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі; Вінниця - щодня 09:00 до 14:00;

- щодня 09:00 до 14:00; Запоріжжя - щодня з 08:00 до 20:00;

- щодня з 08:00 до 20:00; Миколаїв - з 11:00 до 16:00 по парних днях;

- з 11:00 до 16:00 по парних днях; Суми - вівторок і четвер з 12:00 до 15:00;

- вівторок і четвер з 12:00 до 15:00; Полтава - з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00;

- з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00; Рівне - щодня з 09:00 до 14:00;

- щодня з 09:00 до 14:00; Хмельницький - щодня з 10:00 до 16:00;

- щодня з 10:00 до 16:00; Кривий Ріг - вівторок з 08:00 до 12:00;

- вівторок з 08:00 до 12:00; Коростень - з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;

- з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі; Кам'янське - з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00;

- з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00; Конотоп - вівторок і четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00;

- вівторок і четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00; Коломия - пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 - 14: 00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 - 15:00), сб, Нд з 09:00 до 14:00;

- пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 - 14: 00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 - 15:00), сб, Нд з 09:00 до 14:00; Ковель - щодня з 10:00 до 18:00;

- щодня з 10:00 до 18:00; Шепетівка - з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.

Що таке бустерна доза

Бустерна доза або ревакцинація - це в більшості випадків третє щеплення, яке робиться для посилення імунітету проти COVID-19. У той же час є важлива відмінність від додаткової дози, оскільки бустерна вводиться мінімум через шість місяців після повного курсу вакцинації.

Хто вже може пройти ревакцинацію

На сьогодні бустерну вакцинацію можуть пройти українці старше 18 років, у яких після другого щеплення пройшло не менше півроку.

Вакцина для бустерної дози

Для бустерної дози перевага надається м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) і Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина раніше.

Що буде з сертифікатом вакцинації

На основі бустерної дози буде сформовано новий "зелений" сертифікат, який буде дійсний 270 днів. Крім того, сертифікат, який формується після повного курсу вакцинації (двох доз), теж тепер діє 270 днів замість 365.

Зазначимо, таким чином, Україна синхронізувала свої правила видачі сертифікатів про вакцинацію з європейськими.