Бустерне щеплення від COVID можна зробити на 18 вокзалах України: в яких містах

Бустерне щеплення від коронавірусу, крім традиційних пунктів і центрів вакцинації, тепер можна зробити і на залізничних вокзалах. Зокрема, таке щеплення роблять на вокзалах у 18 містах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Бустерну дозу можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України. Це вокзали таких міст:
Бустерна доза або ревакцинація - це в більшості випадків третє щеплення, яке робиться для посилення імунітету проти COVID-19. У той же час є важлива відмінність від додаткової дози, оскільки бустерна вводиться мінімум через шість місяців після повного курсу вакцинації.
На сьогодні бустерну вакцинацію можуть пройти українці старше 18 років, у яких після другого щеплення пройшло не менше півроку.
Для бустерної дози перевага надається м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) і Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина раніше.
На основі бустерної дози буде сформовано новий "зелений" сертифікат, який буде дійсний 270 днів. Крім того, сертифікат, який формується після повного курсу вакцинації (двох доз), теж тепер діє 270 днів замість 365.
Зазначимо, таким чином, Україна синхронізувала свої правила видачі сертифікатів про вакцинацію з європейськими.