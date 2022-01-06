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На бустерную вакцинацию от COVID можно записаться онлайн: как это сделать

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Четверг 06 января 2022 15:29
На бустерную вакцинацию от COVID можно записаться онлайн: как это сделать Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На бустерную вакцинацию от COVID для всех желающих старше 18 лет уже можно записаться онлайн. Прививку можно сделать через полгода после второй дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса helsi.me.

Сообщается, что бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней, а с момента второй должно пройти не менее 6 месяцев. Записаться на прививку можно по ссылке.

Для бустерной дозы Министерство здравоохранения рекомендует вакцины Moderna или Pfizer. Тем, кто получил обе дозы CoronaVac (Sinovac Biotech) рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех старше 18 лет.

До этого бустерная доза была доступна только для групп риска и украинцев в возрасте 60+.

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