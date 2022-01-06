На бустерную вакцинацию от COVID можно записаться онлайн: как это сделать

На бустерную вакцинацию от COVID для всех желающих старше 18 лет уже можно записаться онлайн. Прививку можно сделать через полгода после второй дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса helsi.me.

Сообщается, что бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней, а с момента второй должно пройти не менее 6 месяцев. Записаться на прививку можно по ссылке.

Для бустерной дозы Министерство здравоохранения рекомендует вакцины Moderna или Pfizer. Тем, кто получил обе дозы CoronaVac (Sinovac Biotech) рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.