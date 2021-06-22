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Быстрее, чем на Западе: в Украине допустили стремительное распространение коронавируса "Дельта"

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине возможна вспышка коронавируса "Дельта". Украинские ученые назвали причины - это низкий уровень вакцинации населения и большая миграция из Российской Федерации.

Об этом речь идет в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.

По уточненным данным, доля штамма "Дельта" в России уже составляет около 72%, хотя выборка данных существенно сосредоточена в городе Санкт-Петербург.

"Штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия", - говорится в прогнозе ученых.

Эпидемиолог Наталья Виноград ранее рассказала в комментарии РБК-Украина, чем опасен коронавирус "Дельта". В частности из-за того, что:

  • у него намного выше параметры воспроизведения следующего случая заражения. У "уханьского" варианта это было через шесть дней, у "индийского" - уже на следующий день.
  • выше показатель смертности.
  • больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях.
  • больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.

Отметим, ослабление ограничений на КПВВ усиливают риски вспышки коронавируса "Дельта" на востоке.

Напомним, в Индии обнаружили новый вариант индийского штамма коронавируса.

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