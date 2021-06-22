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Швидше, ніж на Заході: в Україні допустили стрімке поширення коронавірусу "Дельта"

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні можливий спалах коронавірусу "Дельта". Українські вчені назвали причини - це низький рівень вакцинації населення та велика міграція з Російської Федерації.

Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України.

За уточненими даними, частка штаму "Дельта" у Росії вже становить близько 72%, хоча вибірка даних суттєво зосереджена у місті Санкт-Петербург.

"Штам "Дельта" може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки", - йдеться у прогнозі вчених.

Епідеміолог Наталія Виноград раніше розповіла в коментарі РБК-Україна, чим небезпечний коронавірус "Дельта". Зокрема через те, що:

  • у нього набагато вище параметри відтворення наступного випадку зараження. В "уханьского" варіанту це було через шість днів, в "індійського" - вже на наступний день.
  • вище показник смертності.
  • більше важких форм хвороби і необхідність в реанімаційних заходах.
  • більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу.

Зазначимо, послаблення обмежень на КПВВ посилюють ризики спалаху коронавірусу "Дельта" на сході.

Нагадаємо, в Індії виявили новий варіант індійського штаму коронавірусу.

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