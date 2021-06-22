Швидше, ніж на Заході: в Україні допустили стрімке поширення коронавірусу "Дельта"

В Україні можливий спалах коронавірусу "Дельта" . Українські вчені назвали причини - це низький рівень вакцинації населення та велика міграція з Російської Федерації.

Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України .

За уточненими даними, частка штаму "Дельта" у Росії вже становить близько 72%, хоча вибірка даних суттєво зосереджена у місті Санкт-Петербург.

"Штам "Дельта" може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки", - йдеться у прогнозі вчених.

Епідеміолог Наталія Виноград раніше розповіла в коментарі РБК-Україна, чим небезпечний коронавірус "Дельта". Зокрема через те, що: