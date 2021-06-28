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Часть Австралии пошла на локдаун из-за вспышки коронавируса "Дельта"

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Австралия, Понедельник 28 июня 2021 20:14
Часть Австралии пошла на локдаун из-за вспышки коронавируса "Дельта" Фото: часть Австралии пошла на локдаун (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В некоторых регионах Австралии вводят локальные локдауны из-за вспышек коронавируса. Власти считают, что вспышки вызваны заразным вариантом коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что Австралия сталкивается с несколькими вспышками очень заразного варианта коронавирус Delta, причем волна ограничений катится по всей стране и погружает некоторые города в локдауны впервые с начала пандемии.

Жители всех штатов и территорий страны - кроме островного штата Тасмания - вновь живут под ограничениями. В Сиднее и Дарвине ввели жесткие локдауны. Масочный режим в помещениях ввели в Аделаиде и Канберре.

Масштабы вспышки незначительны по сравнению с некоторыми другими странами, но австралийцы практикуют жесткие ограничения при первых признаках вспышки вируса. Этот режим сочетается со строгими ограничениями для граждан, которые возвращаются в страну или даже покидают ее.

Вспышка также возобновила вопрос о программе вакцинации в Австралии, ведь в некоторых регионах она идет очень медленно. Австралия имеет один из самых низких показателей вакцинации среди всех развитых стран, где менее 5% населения полностью вакцинировано.

Напомним, в конце прошлой недели в австралийском Сиднее впервые с начала пандемии ввели локдаун. Он продлится две недели.

Австралийские медики предупредили, что для передачи коронавируса "Дельта" не нужно 15 минут контакта с инфицированным, как это было с "Уханьским" вариантом. Передача вируса может произойти даже после непродолжительного пребывания рядом с больным.

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