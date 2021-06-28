Часть Австралии пошла на локдаун из-за вспышки коронавируса "Дельта"

Издание отмечает, что Австралия сталкивается с несколькими вспышками очень заразного варианта коронавирус Delta, причем волна ограничений катится по всей стране и погружает некоторые города в локдауны впервые с начала пандемии.

Жители всех штатов и территорий страны - кроме островного штата Тасмания - вновь живут под ограничениями. В Сиднее и Дарвине ввели жесткие локдауны. Масочный режим в помещениях ввели в Аделаиде и Канберре.

Масштабы вспышки незначительны по сравнению с некоторыми другими странами, но австралийцы практикуют жесткие ограничения при первых признаках вспышки вируса. Этот режим сочетается со строгими ограничениями для граждан, которые возвращаются в страну или даже покидают ее.

Вспышка также возобновила вопрос о программе вакцинации в Австралии, ведь в некоторых регионах она идет очень медленно. Австралия имеет один из самых низких показателей вакцинации среди всех развитых стран, где менее 5% населения полностью вакцинировано.