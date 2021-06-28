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Частина Австралії пішла на локдаун через спалах коронавірусу "Дельта"

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Австралія, Понеділок 28 червня 2021 20:14
Частина Австралії пішла на локдаун через спалах коронавірусу "Дельта" Фото: частина Австралії пішла на локдаун (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

В деяких регіонах Австралії запроваджують локальні локдауни через спалахи коронавірусу. Влада вважає, що спалахи спричинені заразним варіантом коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що Австралія стикається з кількома спалахами дуже заразного варіанту коронавірусу Delta, причому хвиля обмежень котиться всією країною і занурює деякі міста в локдауни вперше з початку пандемії.

Мешканці всіх штатів і територій країни - крім острівного штату Тасманія - знову живуть під обмеженнями. У Сіднеї та Дарвіні запровадили жорсткі локдауни. Масковий режим в приміщеннях запровадили в Аделаїді та Канберрі.

Масштаби спалаху є незначними порівняно з деякими іншими країнами, але австралійці практикують жорсткі обмеження при перших ознаках спалаху вірусу. Цей режим поєднується з суворими обмеженнями для громадян, які повертаються до країни або навіть залишають її.

Спалах також поновив питання щодо програми вакцинації в Австралії, адже в деяких регіонах вона відбувається повільно. Австралія має один з найнижчих показників вакцинації серед усіх розвинених країн, де менше 5% населення повністю вакциновано.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня в австралійському Сіднеї вперше з початку пандемії запровадили локдаун. Він триватиме два тижні.

Австралійські медики попередили, що для передачі коронавірусу "Дельта" не потрібно 15 хвилин контакту з інфікованим, як це було з "Уханьским" варіантом. Передача вірусу може відбутися навіть після нетривалого перебування поруч з хворим.

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