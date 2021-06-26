Впервые с начала пандемии: в австралийском Сиднее ввели локдаун
В австралийском Сиднее впервые ввели локдаун с начала пандемии. Он продлится две недели.
Об этом сообщает Еuronews.
Причиной такого решения стал рост заболеваемости коронавирусом и распространение еще более опасного штамма - "Дельты".
Указано, что с субботы покидать дома жители могут только по уважительной причине - для покупки продуктов, лекарств, визита к врачу, занятия спортом.
Работающие должны по возможности перейти на удаленный режим. Побывавшие в Сиднее австралийцы обязаны самоизолироваться на 14 дней.
"Мы должны приготовиться к большему количеству случаев. Очень быстро идет заражение внутри домохозяйств. Вирус передается как минимум в два раза быстрее, чем при предыдущих вариантах COVID-19. Нужно быть готовыми к наплыву инфицированных в ближайшие дни. Поэтому так важно принять меры прямо сейчас", - объяснила премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.
Всего же за время пандемии в Австралии, насчитывающей 25 миллионов жителей, было зафиксировано около 30 тысяч случаев заболевания коронавирусом и почти тысяча смертей. Как минимум одну дозу вакцины получила примерно четверть населения страны.
Напомним, австралийские медики предупреждают, что для передачи коронавируса "Дельта" не требуется 15 минут контакта с инфицированным, как это было с "уханьским" вариантом. Передача вируса может произойти даже после непродолжительного пребывания рядом с больным.
Как писало РБК-Украина, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта"-штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.