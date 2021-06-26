Впервые с начала пандемии: в австралийском Сиднее ввели локдаун

В австралийском Сиднее впервые ввели локдаун с начала пандемии. Он продлится две недели.

Причиной такого решения стал рост заболеваемости коронавирусом и распространение еще более опасного штамма - "Дельты".

Указано, что с субботы покидать дома жители могут только по уважительной причине - для покупки продуктов, лекарств, визита к врачу, занятия спортом.

Работающие должны по возможности перейти на удаленный режим. Побывавшие в Сиднее австралийцы обязаны самоизолироваться на 14 дней.

"Мы должны приготовиться к большему количеству случаев. Очень быстро идет заражение внутри домохозяйств. Вирус передается как минимум в два раза быстрее, чем при предыдущих вариантах COVID-19. Нужно быть готовыми к наплыву инфицированных в ближайшие дни. Поэтому так важно принять меры прямо сейчас", - объяснила премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.

Всего же за время пандемии в Австралии, насчитывающей 25 миллионов жителей, было зафиксировано около 30 тысяч случаев заболевания коронавирусом и почти тысяча смертей. Как минимум одну дозу вакцины получила примерно четверть населения страны.