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Часть партии вакцины Pfizer завтра поедет в облцентры, первые уколы сделают в воскресенье, - Ляшко

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 10:56
Часть партии вакцины Pfizer завтра поедет в облцентры, первые уколы сделают в воскресенье, - Ляшко Фото: в Украине начнут делать прививки вакциной Pfizer (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Завтра, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса компании Pfizer, первая партия которой сегодня была доставлена в Украину в рамках инициативы COVAX, направят в областные центры. Уже 18 апреля этой вакциной будут сделаны первые уколы в домах для пожилых людей.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Завтра, 17 числа, 29 500 доз разъедутся по складам всех областных центров страны. И уже 18 апреля начнутся первые прививки", - заявил Ляшко.

Он отметил, что первые прививки будут делать в домах для пожилых людей, поскольку именно для них в рамках первого этапа иммунизации были распланированы вакцины Pfizer.

"Вакцина Pfizer, которая приехала, будет использоваться мобильными бригадами...вакцину будут забирать с регионального склада, ехать в место прививки, и вакцинировать людей пожилого возраста", - пояснил логистику главный санврач.

Напомним, сегодня, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил в Украину первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Это не все дозы вакцины Pfizer, которые может получить Украина по механизму COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

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