Частина партії вакцини Pfizer завтра поїде в облцентри, перші уколи зроблять в неділю, - Ляшко

Завтра, 17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer, перша партія якої сьогодні була доставлена в Україну в рамках ініціативи COVAX , направлять в обласні центри. Вже 18 квітня цією вакциною будуть зроблені перші уколи в будинках для літніх людей.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Завтра, 17 числа, 29 500 доз роз'їдуться по складах всіх обласних центрів країни. І вже 18 квітня розпочнуться перші щеплення", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що перші щеплення робитимуть в будинках для літніх людей, оскільки саме для них в рамках першого етапу імунізації були розплановані вакцини Pfizer.

"Вакцина Pfizer, яка приїхала, буде використовуватись мобільними бригадами…вакцину забиратимуть з регіонального складу, їхатимуть до місця щеплення, і вакцинувати людей похилого віку", - пояснив логістику головний санлікар.