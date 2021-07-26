В Чехии с этой неделе смягчат ряд ограничений

"Учитывая стабильность эпидситуации в Чехии, мы решили принять еще один пакет смягчения ограничений с 1 августа. Мы разрешим людям, которые были вакцинированы, перенесли коронавирус в течение последних 180 дней или могут предоставить негативный тест, ходить в клубы и на мероприятия", - заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Также будет разрешено операторам бассейнов использовать свою полную вместимость, а не 75%, как раньше.

При этом увеличится количество зрителей на различных спортивных и культурных мероприятиях. Так, на открытом воздухе будет разрешено до 7 тысяч зрителей, а в помещении до 3 тысяч человек.