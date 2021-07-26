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В Чехии с этой неделе смягчат ряд ограничений

Автор: РБК-Украина

Правительство Чехии приняло решение ввести новый пакет смягчения карантинных ограничений. Он начнет действовать с воскресенья, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

"Учитывая стабильность эпидситуации в Чехии, мы решили принять еще один пакет смягчения ограничений с 1 августа. Мы разрешим людям, которые были вакцинированы, перенесли коронавирус в течение последних 180 дней или могут предоставить негативный тест, ходить в клубы и на мероприятия", - заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Также будет разрешено операторам бассейнов использовать свою полную вместимость, а не 75%, как раньше.

При этом увеличится количество зрителей на различных спортивных и культурных мероприятиях. Так, на открытом воздухе будет разрешено до 7 тысяч зрителей, а в помещении до 3 тысяч человек.

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