В Чехии впервые от коронавируса умер ребенок

В Чехии впервые скончался от коронавируса ребенок в возрасте до 15 лет. Инцидент произошел в Пльзеньском крае.
Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии.
"В Пльзеньском крае (на западе страны) скончалась от коронавируса 8-летняя девочка. Это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии", - говорится в сообщении.
Отметим, что в конце прошлого года также сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом. Однако позднее эти данные были удалены из статистик Минздрава.
По данным ведомства, с начала пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 - в возрасте до 30 лет. Самой пожилой пациентке, погибшей от последствий коронавируса, было 110 лет.
В настоящее время в стране зафиксировано 158,5 тысячи случаев COVID-19, 8231 человек госпитализированы.
Напомним, ранее правительство Чехии приняло решение возобновить проект разработки собственной вакцины от коронавируса. Его приостановили в прошлом году из-за нехватки финансирования.
Кроме того, в конце февраля в Чехии продлили режим чрезвычайного положения из-за COVID-19. Он будет действовать до 28 марта.
Добавим, что в Чехии частично запретили передвижение в некоторых районах страны из-за быстрых темпов распространения коронавируса.
Также сообщалось, что с 5 февраля в Чехии вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает. Они заключаются в новом порядке предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции.