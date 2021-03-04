У Чехії вперше від коронавірусу померла дитина

"В Плзеньському краю (на заході країни) померла від коронавірусу 8-річна дівчинка. Це перша дитина у віці до 15 років, який помер під час пандемії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що наприкінці минулого року також повідомлялося про народження мертвої дитини, мати якої перебувала у лікарні з коронавірусом. Однак пізніше ці дані були видалені зі статистик МОЗу.

За даними відомства, з початку пандемії у Чехії померли 21 128 осіб, з них 16 - у віці до 30 років. Найстаршою пацієнткою, яка загинула від наслідків коронавірусу, було 110 років.

В цей час в країні зафіксовано 158,5 тисяч випадків COVID-19, 8231 особа госпіталізована.