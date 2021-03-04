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У Чехії вперше від коронавірусу померла дитина

Автор: РБК-Україна

У Чехії вперше померла від коронавірусу дитина у віці до 15 років. Інцидент стався в Плзеньському краю.

Про це повідомляє портал Novinky з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Чехії.

"В Плзеньському краю (на заході країни) померла від коронавірусу 8-річна дівчинка. Це перша дитина у віці до 15 років, який помер під час пандемії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що наприкінці минулого року також повідомлялося про народження мертвої дитини, мати якої перебувала у лікарні з коронавірусом. Однак пізніше ці дані були видалені зі статистик МОЗу.

За даними відомства, з початку пандемії у Чехії померли 21 128 осіб, з них 16 - у віці до 30 років. Найстаршою пацієнткою, яка загинула від наслідків коронавірусу, було 110 років.

В цей час в країні зафіксовано 158,5 тисяч випадків COVID-19, 8231 особа госпіталізована.

Нагадаємо, раніше уряд Чехії ухвалив рішення відновити проект розробки власної вакцини від коронавірусу. Його призупинили минулого року через брак фінансування.

Крім того, в кінці лютого у Чехії продовжили режим надзвичайного стану через COVID-19. Він буде діяти до 28 березня.

Додамо, що у Чехії частково заборонили пересування в деяких районах країни через швидкі темпи розповсюдження коронавірусу.

Також повідомлялося, що з 5 лютого в Чехії набрали чинності нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає. Вони полягають у новому порядку надання тестів на COVID-19 і в проходженні самоізоляції.

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