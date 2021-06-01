Чехия будет за деньги вакцинировать иностранцев от COVID: сколько стоит прививка

Министерство здравоохранения Чехии в начале июня откроет регистрацию на вакцинацию от COVID-19 для иностранцев. Для них прививки будут платными.

На сегодня привиться в Чехии могут только иностранцы с видом на жительство, которые, как и все граждане, оплачивают стандартную обязательную медицинскую страховку. Для иностранных граждан, которые временно проживают в стране, будет доступна вакцинация на платной основе.

Ожидается, что стоимость препарата в этом случае не превысит 38,5 евро. Условием вакцинации является наличие полиса коммерческого медицинского страхования.