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Чехія за гроші вакцинуватиме іноземців від COVID: скільки коштує щеплення

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Чехії на початку червня відкриє реєстрацію на вакцинацію від COVID-19 для іноземців. Для них щеплення будуть платними.

Про це пише "Радіо Прага".

На сьогодні прищепитися в Чехії можуть тільки іноземці з посвідкою на проживання, які, як і всі громадяни, оплачують стандартну обов'язкову медичну страховку. Для іноземних громадян, які тимчасово проживають в країні, буде доступна вакцинація на платній основі.

Очікується, що вартість препарату в цьому випадку не перевищить 38,5 євро. Умовою вакцинації є наявність поліса комерційного медичного страхування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині 43% населення отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Це близько 37,75 млн жителів.

Тим часом в Ізраїлі через стабільно низький рівень захворюваності на COVID-19 скасовано всі карантинні обмеження. Обов'язковим залишається тільки носіння масок в приміщеннях. Також немає необхідності в "зеленому пропуску" - документі про вакцинацію, який раніше був необхідний при відвідуванні ряду громадських заходів і закладів.

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