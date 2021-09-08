Чехия исключает новый локдаун в случае очередной волны COVID

Правительство Чехии прогнозирует очередную волну COVID-19, но общенациональный локдаун вводить не будет. Также есть надежда на то, что соотношение между количеством заболевших и тяжелых больных будет более благоприятным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES .

Как заявил министр здравоохранения Адам Войтех, статистика заболеваемости говорит о начале новой волны эпидемии. При этом госпитализаций существенно ниже, чем были в предыдущих волнах.

"Мы сейчас лучше готовы, локдауна не будет", - отметил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

По его словам, на сегодня самой большой проблемой в Чехии является то, что около 400 000 человек старше 60 лет не вакцинировались от COVID.