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Чехія виключає новий локдаун у разі чергової хвилі COVID

Автор: Сергей Новиков

Уряд Чехії прогнозує чергову хвилю COVID-19, але загальнонаціональний локдаун вводити не буде. Також є надія на те, що співвідношення між кількістю хворих і важких хворих буде більш сприятливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.

Як заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех, статистика захворюваності говорить про початок нової хвилі епідемії. При цьому госпіталізацій істотно нижче, ніж були в попередніх хвилях.

"Ми зараз краще готові, локдауну не буде", - зазначив чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

За його словами, на сьогодні найбільшою проблемою в Чехії є те, що близько 400 000 осіб старше 60 років не вакцинувалися від COVID.

Нагадаємо, раніше в Чехії зафіксували новий максимум добових COVID-заражень з травня 2021 року.

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