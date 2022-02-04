Чехия снимает все ограничения для невакцинированных от COVID-19

Правительство Чехии с 9 февраля ослабляет карантинные ограничения. В частности, в Чехии отменят запрет на посещения общественных мест для невакцинированных от коронавируса жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

"Учитывая текущее развитие эпидемиологической ситуации, правительство с 9 февраля отменит обязанность предъявлять сертификат вакцинации или врачебную справку о перенесенном заболевании при входе в рестораны, предприятия сферы услуг, а также на культурные и спортивные мероприятия", - сказал он.

По словам Фиалы, следующим шагом правительства на пути к нормальной жизни станет отмена массового тестирования на рабочих местах и в школах. Эту норму планируют упразднить с 18 февраля.