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Чехія знімає всі обмеження для невакцинованих від COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Уряд Чехії з 9 лютого послаблює карантинні обмеження. Зокрема, в Чехії скасують заборону на відвідування громадських місць для невакцинованих від коронавірусу жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали.

"Враховуючи поточний розвиток епідеміологічної ситуації, уряд з 9 лютого скасує обов'язок пред'являти сертифікат вакцинації або лікарську довідку про перенесене захворювання при вході в ресторани, підприємства сфери послуг, а також на культурні та спортивні заходи", - сказав він.

За словами Фіали, наступним кроком уряду на шляху до нормального життя стане скасування масового тестування на робочих місцях і в школах. Цю норму планують скасувати з 18 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Данія перша серед країн ЄС вирішила відмінити всі карантинні обмеження.

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