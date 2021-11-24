Чехия и три соседние с Украиной страны фиксируют рекордные цифры по COVID-19

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия фиксируют рекордный прирост новых случаев COVID-19. Такой тяжелой ситуации там не было с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF , idnes.cz и другие СМИ.

Сообщается, что за минувшие сутки в Польше выявили 28 380 новых случаев COVID-19, что является самой высокой цифрой за время четвертой волны. Также известно о 460 летальных исходах.

А в Чехии зафиксировали 25 864 новых случаев коронавирусной болезни, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии. Как заявил премьер-министр Андрей Бабиш, рассматривается вариант с введением обязательной вакцинации для людей старше 60 лет.

В Словакии тоже самый высокий суточный прирост с начала пандемии - 10 315 случаев. А Венгрия заявила о рекордных 12 637 новых случаях COVID-19 за сутки.