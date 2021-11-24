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Чехія і три сусідні з Україною країни фіксують рекордні цифри щодо COVID-19

Автор: Артем Горовенко

Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина фіксують рекордний приріст нових випадків COVID-19. Такої важкої ситуації там не було з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF, idnes.cz та інші ЗМІ.

Повідомляється, що за минулу добу в Польщі виявили 28 380 нових випадків COVID-19, що є найвищою цифрою за час четвертої хвилі. Також відомо про 460 летальних випадків.

А в Чехії зафіксували 25 864 нових випадків коронавірусної хвороби, що є найвищим добовим показником з початку пандемії. Як заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш, розглядається варіант з введенням обов'язкової вакцинації для людей старше 60 років.

У Словаччині теж найвищий добовий приріст з початку пандемії - 10 315 випадків. А Угорщина заявила про рекордні 12 637 нові випади COVID-19 за добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина оголосила локдаун на два тижні через зростання захворюваності на COVID.

Також стало відомо, що Угорщина відмовиться від закупівлі російської вакцини "Супутник V".

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ПольшаЧехіяУгорщинаСловаччинаКоронавірус