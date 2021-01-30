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Чехия запретила въезд в страну для иностранцев из-за коронавируса

Автор: Инна Собора

В Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января.

Об этом сообщили в МИД Чехии.

Так, запрещается въезд со всех стран, независимо, в какой зоне страна находится - зеленой, оранжевой или красной.

Как исключение, разрешается въехать в страну только гражданам Чехии.

Ограничения будут действовать до 14 февраля включительно.

Ранее правительство Чехии приняло решение ужесточить карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Новые ограничения вступят в действие в субботу, 30 января.

Напомним, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Кроме того, ранее в Праге тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений.

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