Чехия запретила въезд в страну для иностранцев из-за коронавируса

В Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января.
Об этом сообщили в МИД Чехии.
Так, запрещается въезд со всех стран, независимо, в какой зоне страна находится - зеленой, оранжевой или красной.
Как исключение, разрешается въехать в страну только гражданам Чехии.
Ограничения будут действовать до 14 февраля включительно.
Ранее правительство Чехии приняло решение ужесточить карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Новые ограничения вступят в действие в субботу, 30 января.
Напомним, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Кроме того, ранее в Праге тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений.