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Чехія заборонила в'їзд в країну для іноземців через коронавірус

Автор: Инна Собора

У Чехії заборонили в'їзд в країну для іноземців. Рішення прийнято через пандемію коронавіруса і буде діяти з 30 січня.

Про це повідомили в МЗС Чехії.

Так, забороняється в'їзд зі всіх країн, незалежно від того, в якій зоні країна знаходиться - зеленій, помаранчевій або червоній.

Як виняток, дозволяється в'їхати в країну тільки громадянам Чехії.

Обмеження будуть діяти до 14 лютого включно.

Раніше уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 30 січня.

Нагадаємо, уряд Чехії прийняв рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, закрили всі магазини, окрім продуктових і аптек.

Крім того, раніше в Празі тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти посилення урядом карантинних обмежень.

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