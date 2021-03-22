В Черкасской области ужесточают карантин

В понедельник, 22 марта, в Черкасской области ужесточают карантинные ограничения. Местные власти таким образом хотят исключить попадание региона в "красную" зону.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook.

"Мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в "красной зоне"... нам уже придется идти на другие условия", - написал он.

Так, с сегодняшнего дня под временным запретом находятся массовые развлекательные и другие мероприятия. Также в регионе работа ресторанов, кафе, баров, ночных заведений ограничена до 23:00.

Кроме того, в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

При этом глава ОГА попросил мэров городов Черкасской области увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты.

Скичко также добавил, что в Черкассах и области расширят количество койкомест для больных коронавирусом.

"До 25 марта следим за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры", - подчеркнул он.