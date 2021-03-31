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У Черкасах не будуть закривати ТРЦ та парки навіть у разі посилення карантину

Новость на русском → Черкаси, Середа 31 березня 2021 12:08
У Черкасах не будуть закривати ТРЦ та парки навіть у разі посилення карантину Фото: Анатолій Бондаренко (facebook com MNSCHERKASY)
Автор: Анастасія Рокитна

У Черкасах ситуація з коронавірусом контрольована. Втім, навіть у разі посилення карантину закривати парки та торгові центри не будуть.

Про це мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив в інтерв'ю місцевому виданню RegioNews.

Бондаренко також зазначив, що закриття маленьких крамничок, де відвідувачів буває до 10 осіб на день, на ситуацію ніяк не вплине, якщо є великі супермаркети.

"Ситуація контрольована. Звичайно, будемо вживати обмеження, але керуватимемося, насамперед, здоровим глуздом. Не будемо забороняти людям відвідувати парки і торгові центри", - заявив він.

За його словами, місцева влада не може собі дозволити знову недоотримати до бюджету 200 чи 100 млн гривень.

Нагадаємо, у Черкасах не планують посилювати карантин за рекомендацією обласної влади.

Раніше повідомлялось, що в понеділок, 22 березня, у Черкаській області посилили карантинні обмеження. Місцева влада таким чином хоче виключити попадання регіону в "червону" зону.

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