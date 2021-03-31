У Черкасах не будуть закривати ТРЦ та парки навіть у разі посилення карантину

У Черкасах ситуація з коронавірусом контрольована. Втім, навіть у разі посилення карантину закривати парки та торгові центри не будуть.

Про це мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив в інтерв'ю місцевому виданню RegioNews .

Бондаренко також зазначив, що закриття маленьких крамничок, де відвідувачів буває до 10 осіб на день, на ситуацію ніяк не вплине, якщо є великі супермаркети.

"Ситуація контрольована. Звичайно, будемо вживати обмеження, але керуватимемося, насамперед, здоровим глуздом. Не будемо забороняти людям відвідувати парки і торгові центри", - заявив він.

За його словами, місцева влада не може собі дозволити знову недоотримати до бюджету 200 чи 100 млн гривень.