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Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне, - ОГА

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Черкасская область, Пятница 05 ноября 2021 16:59
Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне, - ОГА Фото: в Украине может появиться еще одна "красная" область (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне адаптивного карантина. На сегодня в регионе уже превышены два эпидемических показателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черкасской ОГА Александра Скичко.

"Друзья, у меня плохие новости. К сожалению. Черкасщина вплотную приблизилась к "красной" зоне. Имеются четкие индикаторы, по которым квалифицируют зоны. Если два и более из них превышены три дня подряд - "красная" зона", - отметил он.

Он также уточнил, что на сегодня превышены уже два индикатора: коэффициент выявления случаев инфицирования 26,6% (должен быть менее 20%) и уровень госпитализации - 60,4 (должен быть меньше 60).

Отметим, в "красной" зоне без ограничений работают продуктовые магазины, банки, аптеки, АЗС, ветеринарные клиники и почта. Бизнес, в частности, кафе, рестораны, ТРЦ - только при наличии COVID-документов. Местные власти могут вводить и дополнительные ограничения.

Напомним, сегодня стало известно, что Волынскую область переводят в "красную" зону, она начнет действовать с понедельника.

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