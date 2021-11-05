Черкаська область впритул наблизилася до "червоної" зони, - ОДА

Черкаська область впритул наблизилася до "червоної" зони адаптивного карантину. На сьогодні в регіоні вже перевищено два епідемічні показники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Черкаської ОДА Олександра Скічка.

"Друзі, у мене погані новини. На жаль. Черкащина впритул наблизилася до "червоної" зони. Є чіткі індикатори, за якими кваліфікують зони. Якщо два і більше з них перевищені три дні поспіль - "червона" зона", - зазначив він.

Він також уточнив, що на сьогодні перевищені вже два індикатори: коефіцієнт виявлення випадків інфікування 26,6% (має бути менше 20%) і рівень госпіталізації - 60,4 (має бути менше 60).

Відзначимо, в "червоній" зоні без обмежень працюють продуктові магазини, банки, аптеки, АЗС, ветеринарні клініки і пошта. Бізнес, зокрема, кафе, ресторани, ТРЦ - лише за наявності COVID-документів. Місцева влада може вводити і додаткові обмеження.