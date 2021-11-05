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Волынскую область отправили в "красную" зону: когда ужесточат карантин

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Волынская область, Пятница 05 ноября 2021 15:21
Волынскую область отправили в "красную" зону: когда ужесточат карантин Фото: Волынская область станет "красной" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила расширить "красную" зону карантина в Украине. Со следующей недели в "красной" зоне окажется Волынская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова.

Локдаун в Волынской области, по словам министра, начнет действовать в полночь 8 ноября.

Какие ограничения начнут действовать

В "красной" зоне карантина будет запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса.

Какие области уже в "красной" зоне

По состоянию на сегодня красный уровень опасности действует в Киеве и 15 областях Украины, это:

  1. Херсонская,
  2. Одесская,
  3. Запорожская,
  4. Донецкая,
  5. Днепропетровская,
  6. Сумская,
  7. Николаевская,
  8. Ровенская,
  9. Житомирская,
  10. Ивано-Франковская,
  11. Киевская,
  12. Луганская,
  13. Хмельницкая,
  14. Черниговская,
  15. Львовская.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко называл три области, которые в ближайшее время окажутся в "красной" зоне. Среди них была и Волынская область.

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