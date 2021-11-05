Волынскую область отправили в "красную" зону: когда ужесточат карантин

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила расширить "красную" зону карантина в Украине. Со следующей недели в "красной" зоне окажется Волынская область .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова .

Локдаун в Волынской области, по словам министра, начнет действовать в полночь 8 ноября.

Какие ограничения начнут действовать

В "красной" зоне карантина будет запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса.

Какие области уже в "красной" зоне

По состоянию на сегодня красный уровень опасности действует в Киеве и 15 областях Украины, это: