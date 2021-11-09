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Черкасская область введет COVID-сертификаты на внутренних перевозках, - ОГА

Автор: Дмитрий Левицкий

Уже с 12 ноября Черкасская область окажется в "красной" зоне карантина, где действуют строжайшие ограничения. В то же время областные власти планируют введение дополнительных ограничений, которые будут касаться работы транспорта.

Об этом сказал глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введено COVID-сертификаты, а сейчас это будет касаться и перевозок внутри области (из одного города в другой). В этом случае также потребуются сертификаты", - сказал Скичко.

Глава области добавил, что решения по ограничениям на городской общественный транспорт пока нет.

"Что касается города. Давайте дождемся заседания комиссии ТЭБ и ЧС местной и посмотрим. Если город захочет, то он сам может ввести такие ограничения", - отметил он.

Какие ограничения начнут действовать 12 ноября

С пятницы в Черкасской области запрещено работу:

  • заведений общественного питания;
  • ТРЦ и кинотеатров;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также под запретом проведение массовых мероприятий и очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

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Черкасская областьКрасная зона карантинаКарантин