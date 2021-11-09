Черкаська область введе COVID-сертифікати на внутрішніх перевезеннях, - ОДА

"Що стосується перевезень між містами. На міжобласних, як ми знаємо, вже введено COVID-сертифікати, а зараз це стосуватиметься і перевезень всередині області (з одного міста в інше). У цьому випадку також будуть потрібні сертифікати", - сказав Скічко.

Глава області додав, що рішення щодо обмежень на міський громадський транспорт поки немає.

"Що стосується міста. Давайте дочекаємося засідання комісії ТЕБ та НС місцевої, і подивимось. Якщо місто захоче, то воно саме може ввести такі обмеження", - зазначив він.

Які обмеження почнуть діяти 12 листопада

З п'ятниці у Черкаській області буде заборонено роботу:

закладів громадського харчування;

ТРЦ та кінотеатрів;

непродовольчих ринків та магазинів;

фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Також під забороною проведення масових заходів та очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.