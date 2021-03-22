ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Черкаській області посилюють карантин

Новость на русском → Черкаська область, Понеділок 22 березня 2021 14:23
У Черкаській області посилюють карантин Фото: чоловік у масці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 22 березня, в Черкаській області посилюють карантинні обмеження. Місцева влада таким чином хоче виключити попадання регіону в "червону" зону.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в Facebook.

"Ми повинні зробити все, щоб нам не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи і діяти на випередження, поки ще є така можливість. Бо, якщо опинимося в "червоній зоні"... нам вже доведеться йти на інші умови", - написав він.

Так, відсьогодні під тимчасовою забороною знаходяться масові розважальні та інші заходи. Також в регіоні робота ресторанів, кафе, барів, нічних закладів обмежена до 23:00.

Крім того, у громадських закладах та транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

При цьому голова ОДА попросив мерів міст Черкаської області збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути.

Скічко також додав, що у Черкасах та області розширять кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус.

"До 25 березня стежимо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі заходи", - підкреслив він.

Нагадаємо, на сьогодні Черкаська область знаходиться в "помаранчевій" зоні.

Раніше повідомлялося, що Миколаїв вирішив ввести в місті жорсткий карантин з 24 березня попри "помаранчеву" зону.

Зазначимо, також з суботи жорсткий карантин діє на території Києва. Він триватиме три тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Черкасская область Карантин Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19