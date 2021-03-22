У Черкаській області посилюють карантин

У понеділок, 22 березня, в Черкаській області посилюють карантинні обмеження. Місцева влада таким чином хоче виключити попадання регіону в "червону" зону.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в Facebook.

"Ми повинні зробити все, щоб нам не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи і діяти на випередження, поки ще є така можливість. Бо, якщо опинимося в "червоній зоні"... нам вже доведеться йти на інші умови", - написав він.

Так, відсьогодні під тимчасовою забороною знаходяться масові розважальні та інші заходи. Також в регіоні робота ресторанів, кафе, барів, нічних закладів обмежена до 23:00.

Крім того, у громадських закладах та транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

При цьому голова ОДА попросив мерів міст Черкаської області збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути.

Скічко також додав, що у Черкасах та області розширять кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус.

"До 25 березня стежимо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі заходи", - підкреслив він.