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Чернигов планирует с пятницы ужесточить карантин

Автор: Анастасия Рокитна

В Чернигове планируют ввести усиленные карантинные ограничения с пятницы. Сегодня будет заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко, передает пресс-служба городского совета.

Заседание состоится ориентировочно в 15 или 16 часов дня, отметил городской глава.

"Предлагаю определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не с понедельника, а с пятницы, с завтрашнего дня. В связи с чрезвычайно серьезным приростом количества заболевших, которые находятся в наших больницах - их уже более 230", - заявил он.

Атрошенко ранее говорил, если будет 230 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом, в городе будут ужесточать карантин.

"Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения - это 270 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом", - заявил он.

Напомним, в ОГА заявили, что Черниговская область находится в шаге от "красной” зоны.

Отметим, Черкасская и Николаевская области вошли в "красную зону".

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