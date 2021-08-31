UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Чернигове школы призвали не проводить линейки 1 сентября. День города могут отменить

Автор: Инна Собора

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал воздержаться от проведения линеек в школах 1 сентября. Он убежден, что это ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе, даже если линейки будут проходить на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ЧEline.

Мэр озвучил такое заявление в ходе утреннего совещания в горсовете.

Он сообщил, что был приказ о рекомендации не проводить линейки. Единственная группа детей, для которых есть возможность проведения звонка, это первоклассники.

"Тот, кто считает, что скопить на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек", - сказал Атрошенко.

Кроме того, он допустил возможность отмены всех праздничных мероприятий ко Дню города в Чернигове. Будут ли проводить массовые мероприятия, станет известно 15-17 сентября.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 сентября учебные заведения Киева продолжат работу в штатном режиме.

Сейчас в Украине полностью вакцинированы против коронавирус 29% коллективов школ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговДень знанийКоронавирус