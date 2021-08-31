У Чернігові школи закликали не проводити лінійки 1 вересня. День міста можуть скасувати

Мер озвучив таку заяву в ході ранкової наради в міськраді.

Він повідомив, що був наказ про рекомендацію не проводити лінійки. Єдина група дітей, для яких є можливість проведення дзвоника, це першокласники.

"Той, хто вважає, що скупчити на вулиці людей - це безпечно, то це просто неосвічена людина", - сказав Атрошенко.

Крім того, він допустив можливість скасування всіх святкових заходів до Дня міста в Чернігові. Чи проводитимуть масові заходи, стане відомо 15-17 вересня.