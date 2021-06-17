В Чернигове на выходных впервые заработает центр вакцинации: где и когда получить прививку

Сделать прививку против коронавирус смогут все желающие: те, кто предварительно записался в приложении "Дія" или на горячей линии Минздрава. Также можно попасть на вакцинацию в режиме живой очереди.

Пункт прививки будет работать с 9 утра до 15 часов дня.

С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.