В Чернигове на выходных впервые заработает центр вакцинации: где и когда получить прививку

В Чернагове 19 и 21 июня впервые откроют центр массовой вакцинации населения. Он будет работать в актовом зале Деснянского районного совета (проспект Победы, 141).
Об этом сообщили в Черниговской ОГА.
Сделать прививку против коронавирус смогут все желающие: те, кто предварительно записался в приложении "Дія" или на горячей линии Минздрава. Также можно попасть на вакцинацию в режиме живой очереди.
Пункт прививки будет работать с 9 утра до 15 часов дня.
С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
Ранее Минздрав сообщил об изменении графика работы центров вакцинации от коронавируса.
Отметим, что в перечне не было Чернигова.