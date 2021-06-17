У Чернігові на вихідних вперше запрацює центр вакцинації: де і коли отримати щеплення

Зробити щеплення проти коронавірусу зможуть всі охочі: ті, хто попередньо записався в ресурсі "Дія" чи на гарячій лінії МОЗ. Також можна потрапити на вакцинацію в режимі живої черги.

Пункт щеплення працюватиме з 9 ранку до 15 години дня.

З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.