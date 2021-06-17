У Чернігові на вихідних вперше запрацює центр вакцинації: де і коли отримати щеплення

У Чернагові 19 та 21 червня вперше відкриють центр масової вакцинації населення. Він працюватиме у актовому залі Деснянської районної ради (проспект Перемоги, 141).
Зробити щеплення проти коронавірусу зможуть всі охочі: ті, хто попередньо записався в ресурсі "Дія" чи на гарячій лінії МОЗ. Також можна потрапити на вакцинацію в режимі живої черги.
Пункт щеплення працюватиме з 9 ранку до 15 години дня.
З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.
Раніше МОЗ повідомив про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу.
Відзначимо, що в переліку не було Чернігова.