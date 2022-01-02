В Черногории вступили в силу жесткие требования для въезда украинских туристов

В частности, заехать в страну можно будет только при условии наличия одного из документов:

Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда.

Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

Стоит также отметить, что теперь при себе обязательно необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часов до пребывания в страну или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов.

Согласно новым правилам, заехать на территорию Черногории исключительно с отрицательным тестом больше нельзя. Такие правила будут действовать как минимум до 12 января.