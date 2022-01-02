У Чорногорії набули чинності жорсткі вимоги для в'їзду українських туристів

Зокрема, заїхати в країну можна буде тільки за умови наявності одного з документів:

Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду.

Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який повинен бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

Варто також відзначити, що тепер при собі обов'язково необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 годин до приїзду в країну або експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин.

Згідно з новими правилами, заїхати на теріторію Чорногорії виключно з негативним тестом більше не можна. Такі правила будуть діяти як мінімум до 12 січня.