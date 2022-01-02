RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чорногорії набули чинності жорсткі вимоги для в'їзду українських туристів

Автор: Ольга Белей

Чорногорія через погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з коронавірусом, посилила правила в'їзду. З сьогоднішнього дня потрапити в країну зможуть тільки ті, хто перехворів COVID-19 або недавно вакцинувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Чорногорії.

Зокрема, заїхати в країну можна буде тільки за умови наявності одного з документів:

  • Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду.
  • Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який повинен бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

Варто також відзначити, що тепер при собі обов'язково необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 годин до приїзду в країну або експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин.

Згідно з новими правилами, заїхати на теріторію Чорногорії виключно з негативним тестом більше не можна. Такі правила будуть діяти як мінімум до 12 січня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дубаї запроваджують нові правила процедури ПЛР-тестування для пасажирів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черногория