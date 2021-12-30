UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Черногория ужесточила правила въезда для украинцев: что нужно знать

Автор: Мария Кучерявец

Черногория ужесточает правила въезда для украинцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Со 2 января 2022 года попасть в страну не смогут, в частности, те кто не переболел COVID или привился более 6 месяцев назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Черногории.

Правила въезда в Черногорию

Так, въезд будет разрешаться при условии наличия одного из двух документов:

  1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда.
  2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

Кроме этого, в обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часов, либо экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов.

Таким образом, въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя.

Соответствующие правила будут действовать как минимум до 12 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черногория