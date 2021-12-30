Черногория ужесточила правила въезда для украинцев: что нужно знать

Черногория ужесточает правила въезда для украинцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Со 2 января 2022 года попасть в страну не смогут, в частности, те кто не переболел COVID или привился более 6 месяцев назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Черногории.
Так, въезд будет разрешаться при условии наличия одного из двух документов:
Кроме этого, в обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часов, либо экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов.
Таким образом, въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя.
Соответствующие правила будут действовать как минимум до 12 января.