Чорногорія посилила правила в'їзду для українців: що треба знати

Чорногорія посилює правила в'їзду для українців через погіршення ситуації з коронавірусом. З 2 січня 2022 року потрапити до країни не зможуть, зокрема, ті хто не перехворів на COVID або щепився більш як 6 місяців тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України у Чорногорії.
Так, в'їзд дозволятиметься за умови наявності одного з двох документів:
Крім цього, в обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 годин, або експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин.
Таким чином, в’їхати в Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна.
Відповідні правила будуть діяти щонайменш до 12 січня.