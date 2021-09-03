Черновицкая область в шаге от "оранжевой" зоны карантина, - глава ОГА

"По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к "оранжевой" зоне. Только государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область по этим темпам может перескочить через "желтую" и оказаться сразу в "оранжевой" зоне",- сказал глава области.

В то же время он не сказал, планирует ли область самостоятельно вводить ограничения карантина, которые соответствовали бы "оранжевой" зоне, до того, как это решение примет Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Отметим, в "оранжевой" зоне карантина, в частности, вводятся ограничения на количество посетителей в заведениях и процент заполненности кинозалов. Кроме того, запрещается работа заведений питания, кроме доставки и работы на вынос.