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Чернівецька область за крок до "помаранчевої" зони карантину, - глава ОДА

Автор: Дмитро Левицький

Чернівецька область може скоро опинитися у "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. У регіоні спостерігається стрімке погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука.

"За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до "помаранчевої" зони. Тільки Державна комісія ТЕБ та НС може визначати зональність та переводити країну з одної зони в іншу, але Чернівецька область за цими темпами може перескочити через "жовту" та опинитися відразу в "помаранчевій" зоні", - сказав очільник області.

Водночас він не сказав, чи планує область самостійно вводити обмеження карантину, які відповідали б "помаранчевій" зоні, до того, як це рішення прийме Державна комісія ТЕБ та НС.

Зазначимо, у "помаранчевій" зоні карантину, зокрема, вводяться обмеження на кількість відвідувачів у закладах та відсоток заповненості кінозалів. Крім того, забороняється робота закладів харчування, окрім доставки та роботи на винос.

Нагадаємо, до цього експерти Київської школи економіки попереджали, що Україна близька до виходу з "зеленої" зони карантину.

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