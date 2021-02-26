ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Черновицкая область вводит ограничения "красной" зоны до 9 марта: что запрещено

Новина українською → Черновицкая область, Пятница 26 февраля 2021 10:58
Черновицкая область вводит ограничения "красной" зоны до 9 марта: что запрещено Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин в регионе из-за вспышки COVID-19. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 27 февраля по 9 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

С 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещается работа:

  • заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки,
  • учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования,
  • развлекательных центров, зон отдыха в торговых центрах.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

"Мы должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - сказал первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Ковалюк Богдан.

Ранее сообщалось, что завтра Минздрав может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.

В Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается.

Напомним, в Черновицкой области рассматривали возможность введения карантина выходного дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Черновицкая область Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19