Чернівецька область вводить обмеження "червоної" зони до 9 березня: що заборонено
Чернівецька обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантин в регіоні через спалах COVID-19. Жорсткі карантинні обмеження будуть діяти з 27 лютого по 9 березня.
Про це повідомляє прес-служба ОДА.
З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота:
- закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки,
- навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти,
- розважальних центрів, зон відпочинку у торгових центрах.
Також не дозволяється проводити масові заходи.
"Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19", - сказав перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ковалюк Богдан.
Раніше повідомлялося, що завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень в Чернівецькій області.
У МОЗ заявили, що ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області погіршується.
Нагадаємо, в Чернівецькій області розглядали можливість введення карантину вихідного дня.