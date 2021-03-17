Черновицкая область выходит на второй этап вакцинации. Составляют списки пожилых

Черновицкая область готовится к началу второго этапа вакцинации населения от коронавируса. В области начали составлять списки людей возрастом более 80 лет.

Об этом говорится на сайте Черновицкой областной государственной администрации.

В рамках первого этапа вакцинации в области первую дозу вакцины получили уже 2 304 человек. Как известно, на первом этапе вакцинируют медиков и военных ООС.

Вакцинация от коронавируса в Черновицкой области началась 25 февраля. Прививку делают вакциной Covishield, которая была разработана концерном Oxford/AstraZeneca.

"Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук дал поручение руководителям территориальных громад области сформировать списки жителей, которым исполнилось более 80 лет. Им хотят сделать прививку от COVID-19", - сообщили в ОГА.

Напомним, за минувшие сутки в Украине первую прививку сделали еще почти 10 тысячам украинцев. Общее количество людей, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса, уже превысило 70 тысяч.

Как писало РБК-Украина, уже есть первый человек, который получил обе дозы вакцины от коронавируса.