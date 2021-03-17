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Черновицкая область выходит на второй этап вакцинации. Составляют списки пожилых

Автор: Дмитрий Левицкий

Черновицкая область готовится к началу второго этапа вакцинации населения от коронавируса. В области начали составлять списки людей возрастом более 80 лет.

Об этом говорится на сайте Черновицкой областной государственной администрации.

"Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук дал поручение руководителям территориальных громад области сформировать списки жителей, которым исполнилось более 80 лет. Им хотят сделать прививку от COVID-19", - сообщили в ОГА.

Вакцинация от коронавируса в Черновицкой области началась 25 февраля. Прививку делают вакциной Covishield, которая была разработана концерном Oxford/AstraZeneca.

В рамках первого этапа вакцинации в области первую дозу вакцины получили уже 2 304 человек. Как известно, на первом этапе вакцинируют медиков и военных ООС.

Напомним, за минувшие сутки в Украине первую прививку сделали еще почти 10 тысячам украинцев. Общее количество людей, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса, уже превысило 70 тысяч.

Как писало РБК-Украина, уже есть первый человек, который получил обе дозы вакцины от коронавируса.

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