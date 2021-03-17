Чернівецька область виходить на другий етап вакцинації. Складають списки літніх людей

Чернівецька область готується до початку другого етапу вакцинації населення від коронавірусу. В області почали складати списки людей віком понад 80 років.
Про це йдеться на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації.
"Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук дав доручення очільникам територіальних громад області сформувати списки жителів, яким виповнилося понад 80 років. Їм хочуть зробити щеплення від COVID-19", - повідомили в ОДА.
Вакцинація від коронавірусу у Чернівецькій області почалася 25 лютого. Щеплення роблять вакциною Covishield, яка була розроблена концерном Oxford/AstraZeneca.
В рамках першого етапу вакцинації в області першу дозу вакцини отримали вже 2 304 людини. Як відомо, на першому етапі вакцинують медиків та військових ООС.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні перше щеплення зробили ще майже 10 тисячам українців. Загальна кількість людей, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, вже перевищила 70 тисяч.
Як писало РБК-Україна, вже є перша людина, яка отримала обидві дози вакцини від коронавірусу.