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Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной зоны"

Автор: РБК-Украина

Из "красной зоны" адаптивного карантина в Украине скоро выйдет Черновицкая область. Это может произойти в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифицирированный проект Минздрава Украины.

"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной зоны" карантина из-за значительного снижения эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, стабильное улучшение эпидемической ситуации фиксируется во Львовской области.

Напомним, на сегодня "красная зона" карантина действует в 12 регионах Украины, "желтая" - в 3. В "красной зоне" с максимальными ограничениями - Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В них запрещена работа ТРЦ, прием посетителей в ресторанах, работа кинотеатров и других развлекательных учреждений.

Также сообщалось, что в ближайшее время из "красной зоны" может выйти Житомирская область.

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Новости Украины Черновицкая областьКарантинКоронавирус
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